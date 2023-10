Venerdì 20 ottobre alle ore 17:30, la galleria Edarcom Europa, in via Macedonia 12 a Roma, inaugura "Vorrei avere le ali", personale di Luca Dall’Olio. La mostra, a cura di Francesco Ciaffi e Alessandra Redaelli, presenta per la prima volta negli ambienti espositivi della galleria il lavoro dell’artista bresciano, con riguardo alla più recente produzione paesaggistica.



Nella presentazione in catalogo Alessandra Redaelli osserva che nel lavoro di Dall’Olio “C’è tanta poesia, sì, ma c’è anche tanto altro. C’è una padronanza del colore e delle sue voci che si traduce in un’immediata comunicazione di emozioni dall’artista allo spettatore: un contagio, come se non ci fosse filtro. Paolo Levi la definisce alla perfezione, parlando di una “poetica visiva che si basa sui rapporti tonali”, ed evidenziando anche che sotto la pelle di quella pittura c’è una tecnica tutt’altro che semplice. “In molte opere”, scrive, “la tavolozza seleziona una cromia di predominanza, condizionando le altre tramite le assonanze delle variabili tonali e le dissonanze dei colori complementari”.



La mostra, inserita nella programmazione della VIII edizione di Rome Art Week, si compone di circa 20 opere e sarà visitabile, con ingresso libero, fino al 4 novembre 2023.



Il brindisi inaugurale verrà gentilmente offerto dall’Azienda vinicola Casale del Giglio.



INFORMAZIONI



MOSTRA: Luca Dall’Olio | Vorrei avere le ali

PERIODO: 20 ottobre – 14 novembre 2023

INDIRIZZO: Via Macedonia 12, Roma (San Giovanni – Appio Latino)

INAUGURAZIONE MOSTRA: Venerdì 20 ottobre 2023 ore 17:30-20:30

ORARIO MOSTRA: da lunedì a sabato ore 10:30/13:00 e 15:30/19:30



INFO: 06 7802620 – www.edarcom.it