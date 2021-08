Racconti e musica di Luca Barbarossa all'Auditorium

Musica e racconti di vita di Luca Barbarossa, sul palco della Cavea all'Auditorium Parco della Musica. È da poco uscito “Non perderti niente”, il romanzo autobiografico di Luca Barbarossa, libro che racconta un percorso di vita fatto di incontri sorprendenti, avventure inaspettate, passioni e sogni realizzati. Il 4 settembre 2021 “Non perderti niente” diventerà un racconto suonato, dove sarà ancora una volta la musica la colonna sonora di una vita dedicata in grande parte a quest’arte, e alla chitarra, fedele compagna di viaggio.

Sul palco dell’Auditorium Parco della Musica andrà in scena un grande festa per i primi 60 anni di Luca.

Non mancheranno gli amici di sempre, ospiti d’eccezione e protagonisti di questi anni intensi che con Luca hanno condiviso un pezzetto di strada, quella strada dove tutto è iniziato, dove Luca ha incontrato la musica suonando tra i turisti di Piazza Navona o sulla Rambla di Barcellona.

Ingresso all'evento alle ore 21.

