Luca Barbareschi ricorda Walter Chiari alla Casa del Cinema

Martedì 5 marzo, alle ore 19.30, Luca Barbareschi sarà protagonista di un incontro con il pubblico alla Casa del Cinema: l’attore, regista e produttore ricorderà l’inarrivabile talento di Walter Chiari, a cent’anni dalla nascita, e introdurrà la proiezione di Romance, opera seconda di Massimo Mazzucco, in concorso alla Mostra di Venezia nel 1986.

In questo film, Walter Chiari, ritornato sul set dopo sette anni di assenza, ha dato vita a una delle sue più grandi interpretazioni di sempre: un uomo complesso e contraddittorio, isolatosi dalla società civile in una baita di campagna, prigioniero di un malcelato egoismo ma capace di slanci generosi e in aperto conflitto col figlio conformista, interpretato da un memorabile Barbareschi non ancora trentenne.