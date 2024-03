Lovesick in concerto al CrossRoads Live Club

Il concerto dei Lovesick è un’immersione totale nelle atmosfere americane degli anni ’40-’50: con il loro sound, abbigliamento e strumenti musicali vintage, toccano i temi tipici della Country Music e del Rock’n’Roll come l’amore, il tradimento e il divertimento.



Nel 2015 hanno pubblicato l’omonimo album ‘Lovesick Duo’, mentre nel 2017 è uscito ‘New Orleans Session’, e nel 2018 hanno prodotto ‘La Valigia Di Cartone’ (con brani esclusivamente originali scritti in italiano), oltre a diversi singoli pubblicati tra 2019 e 2020.



In tanti anni di attività sono stati invitati ad esibirsi in tutta Italia, Svizzera, Polonia, Francia, Irlanda, Svezia, Spagna, Belgio, Germania, Olanda, Croazia Stati Uniti in festival, discoteche, feste pubbliche e ricevimenti privati, con una partecipazione quasi oltre 120 concerti all’anno.



Nel 2021 hanno pubblicato l’album con solo canzoni originali, “All Over Again” e “A Country Music Adventure”. L’ultimo è incentrato sull’età d’oro della musica country attraverso la reinterpretazione di alcuni dei classici dei pionieri di questo genere che li hanno ispirati.



Per circa dodici mesi le loro canzoni sono state trasmesse nelle radio di Italia, Spagna, Francia, Belgio, Olanda, Regno Unito, Irlanda, Stati Uniti e Brasile, aumentando la loro popolarità nel mondo attraverso il web. Grazie alla loro forte presenza sui social media, l’interesse della produzione televisiva è cresciuto così tanto che sono stati chiamati per il film sulla vita di Francesco Totti ‘Speravo de morì prima’, su Sky TV – recentemente uscito in formato DVD – e in ‘ Lamborghini’, di prossima uscita nelle sale cinematografiche, dove sono presenti sia come attori che come musicisti.



Nel 2021 ricevono la nomination all’American Western Artists’ Award e l’invito ad esibirsi come ospiti a Casa Sanremo per la 71esima edizione del Festival della Canzone Italiana, nello spazio dedicato “We Have a Dream” diretto da Red Ronnie.



Grazie a ciò, continuano ad ottenere consensi unanimi dal loro affezionato pubblico; un affetto e un calore che si esprime appieno nella dimensione live con il sold out in ogni tappa del recente tour che ha toccato i club di grandi città come Roma, Milano, Verona, Treviso e Bologna, grazie all’online e all’ingresso vendita biglietti.