LOVEGANG126 a Rock in Roma 2023

Nella line up di Rock in Roma la LOVEGANG126: il collettivo romano si esibirà in concerto giovedì 8 giugno 2023 all’Ippodromo delle Capannelle.

La Lovegang, conosciuta anche come 126 (CXXVI), è un collettivo romano sorto nel 2008; ne fanno parte Franco126, Ketama126, Pretty Solero, Drone126, Asp126 e Ugo Borghetti. Il loro nome deriva dai centoventisei gradini che compongono la Scalea del Tamburino tra Trastevere e Monteverde, dove gli artisti si ritrovavano da ragazzi. Dopo i successi dei dischi individuali, nel 2022 pubblicano tracce collettive sotto il nome di Lovegang126 portando musica rap old school con linguaggio immediato e autentico.

I biglietti saranno disponibili dalle ore 14:00 di giovedì 9 marzo su rockinroma.com e su www.ticketone.it; dalle ore 14:00 di domenica 12 marzo nei punti vendita autorizzati Ticketone.