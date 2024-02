Love stories, la mostra di Marta Di Meglio e Mariangela Troiano

Love Stories, la mostra a cura di Marta Di Meglio e Mariangela Troiano, dal 13 al 27 febbraio. Opening venerdì 16 febbraio ore 18:30



Con Giulia Gardelli | Amalia Caratozzolo | Bad Claudine | Elisabetta Sichel | Francesca Mariani | Valentina Zummo | Enton Nazeraj | Ludovica Cef| Martina Manna | Valerap | Francesca Murgia | Des X



Up Urban Prospective Factory è lieta di presentare Love Stories, esposizione collettiva a cura di Marta Di Meglio e Mariangela Troiano. L’evento avrà luogo presso lo spazio espositivo di via dei Salumi 53 a Trastevere, venerdì 16 febbraio dalle ore 18:30.



Anche quest’anno Up Urban Prospective Factory dedica l’esposizione del mese di febbraio all’amore e alle sue numerose declinazioni, attraverso il meraviglioso mondo dell’illustrazione, con opere dal piccolo formato.



Parlare di questo sentimento non è mai semplice e in occasione di questa mostra le artiste e gli artisti partecipanti hanno preso in prestito le parole di qualcun altro. Le opere, infatti, traggono ispirazione dalla vastissima produzione letteraria in materia, ogni creazione è il risultato di un’immersione profonda nelle parole, reinterpretate e raccontate attraverso il proprio personale stile.



Trasformare in immagine quello che si legge nelle parole di un libro, di un testo, di un saggio, di una poesia, per creare un profondo dialogo tra arte e scrittura. Ogni illustrazione diventa così un racconto visivo unico, capace di veicolare sentimenti e uno sguardo intimo sulla profondità e la complessità delle molteplici sfaccettature di questo sentimento.



La mostra offre al pubblico la possibilità di esplorare il connubio tra le parole e le immagini, scoprendo come l'ispirazione letteraria possa essere tradotta in opere d'arte di straordinaria bellezza. Un’occasione unica per celebrare l’amore e la creatività attraverso opere che catturano il cuore e l’immaginazione di tutti.



Ingresso con tessere Arci



Il costo della tessera è di 8 euro ed è valida in tutti i circoli Arci d’Italia e ti verrà consegnata durante la mostra.