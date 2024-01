Love, mostra collettiva d'arte contemporanea

Il 4 febbraio 2024 alle 12, la Galleria Studio CiCo, ubicata in via Gallese 8, a Roma, è lieta di annunciare l’inaugurazione della Mostra Collettiva "LOVE". La Galleria Cico, sotto la direzione artistica della curatrice e artista Cinzia Cotellessa e con la collaborazione del critico d'arte, dott. Piero Zanetov, ha selezionato con attenzione gli artisti partecipanti:

Aalis, Franco Bacci, Loredana Garzillo, Rossella Giorgetti, Giosetta Fioroni, Paola Luciani Fulbright, Imiklis, Barbara Maresti, Donatella Ricci Piccirilli, Alessandro Stronati, Federica Virgili.



L’esibizione collettiva "LOVE" avrà il suo avvio domenica 4 febbraio e proseguirà fino al 18 febbraio 2024. Questa nuova esposizione, ideata dalla Galleria Studio CiCo, si propone di creare un percorso omogeneo e discorsivo, dove gli artisti potranno esplorare il tema dell’amore attraverso un caleidoscopio di immagini e colori.



«La traccia della mostra – dichiara Cinzia Cotellessa della Cico -, vuole essere un'ispirazione per gli artisti, invitandoli a esprimere emozioni, sentimenti e tutto ciò che proviene dal cuore attraverso tecniche artistiche diverse». "LOVE" si prefigge infatti di trasferire ai visitatori una sensazione di gioia, spensieratezza e serenità, celebrando l’amore in tutte le sue forme e manifestazioni.



«L'amore, presente in ogni epoca, religione e sentiero spirituale - continua la gallerista -, è il motore eterno della nostra esistenza umana. La mostra esplorerà l'amore non solo tra esseri umani, ma anche l'amore per la vita, la natura, l'arte e tutte le cose belle che arricchiscono il nostro vissuto». La parola "Amore" sarà interpretata in tutte le sue sfaccettature, lasciando agli artisti il compito di esprimerlo in modo unico e personale.



La Galleria Studio CiCo auspica una partecipazione entusiastica e vibrante degli artisti selezionati, contribuendo a rendere "LOVE" una mostra straordinaria e indimenticabile.



La mostra collettiva "Love" sarà presentata dalla gallerista Cinzia Cotellessa e dal critico d'arte Piero Zanetov. Seguirà un brunch durante e una degustazione di vini di Casale del Giglio. L’esposizione avrà una durata di 15 giorni con personale di vendita dalle ore 12 alle 19.30 (escluso festivi), e terminerà il 18 febbraio 2024.