Love me tender acousic trio in concerto al Charity Café

C’è un blues per ogni occasione, si sa, da qui lo spunto per realizzare un concerto Blues for Peace. L’idea nasce nello specifico ad un sit-in per la pace tenutosi a Palestrina, pochi giorni dopo l’inizio della guerra Russo-Ucraina, e vuole essere un piccolo ma significativo contributo a tenere vive le coscienze su questo argomento, che ci riguarda, questa volta più di altre, molto da vicino. I Love me Tender eseguono così il loro repertorio che spazia dal blues, al rock’n’roll, al soul coinvolgendo anche diversi ospiti sul palco per condividere ed amplificare le buone vibrazioni che la musica sa dare: combattere la guerra, o quantomeno la cultura della guerra, con le armi della pace.



Line-up

Mirko Branchi: voce & chitarra

Tarcisio Di Domenicantonio: armonica & voce

Fefo Stanghellini: chitarra



Charity Café

Via Panisperna 68

Nel mese di settembre il locale sarà aperto dal martedì al sabato dalle 18:00 alle 02:00

AperiTIME dalle 19 alle 21



Ingresso con Prima Consumazione Obbligatoria al prezzo minimo di € 10 - successive al prezzo di menù - No prenotazione