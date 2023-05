Dal 2 all’8 giugno 2023 Medina Art Gallery presenta “Love Is Sweet”, mostra personale di Federica Nobili, a cura di Carmelita Brunetti, nella galleria di Via Merulana 220 a Roma. L’evento di opening si terrà il giorno 3 giugno alle ore 18:00 in via Merulana 220 con la presentazione della curatrice.



La produzione di lampade per il mondo del design italiano è molto importante, gode di un grande mercato internazionale indipendente rispetto alle altre categorie. La lampada rappresenta per l’arredamento un elemento fondamentale mai trascurabile, tanto da diventare il protagonista dell’ambiente.



La modernità ha visto sfilare nei saloni di arredamento e nelle fiere di design molte lampade dalle diverse forme estetiche. È importante far conoscere al grande pubblico l’evoluzione del design a partire dalla fine dell’Ottocento sino ai giorni nostri.



Dall’Art Deco del secolo precedente alla rivoluzione artistica portata da Bruno Munari con le lanterne di carta seguendo l’esempio dell’arte giapponese, affascinano oggi le lampade in ceramica e oro zecchino realizzate da Federica Nobili, protagonista indiscussa del design italiano.

La sua esperienza nell’azienda L2Lux come progettista la fa affermare come mente creativa di tutto il suo staff e grazie alle sue opere porta nell’azienda originalità e qualità.

Le Lampade di Federica Nobili designer alla base hanno una ricerca concettuale che le rendono accattivanti sia per la scelta della forma e i colori usati sia per il materiale di alta qualità. La sua produzione si riferisce a una bellissima forma sinuosa di figura femminile che lei definisce come “Dea della contemporaneità”, o Musa ispiratrice di amore e fratellanza, tutte sono realizzate con materiali pregiati e ricordano lo stile della Pop Art.



L’arte si rivolge ai nostri bisogni spirituali, emotivi e sensoriali essenziali, che permangono nel tempo: si rivolge allo spirito incarnando un’idea, una profezia, una critica; alle emozioni tramite il ritmo, l’armonia, la dinamica; ai sensi attraverso il colore.

Tutte queste caratteristiche presentano le lampade create da Federica Nobili Designer.

La sua opera si dimostra all’altezza della sua idea di arte. Tutta la sua vita si proietta nel settore del design e lei trova molta soddisfazione quando i suoi clienti comprano pezzi unici che arredano ambienti eleganti e raffinati. Il tocco magico delle sue creazioni è l’eleganza della forma che diventa scultura, opera d’arte Pop, con elementi che personalizzano l'intera creazione.



In breve:

Titolo Mostra: “Love Is Sweet”

Opening Mostra: sabato 3 giugno alle ore 18:00.

Durata Mostra: dal 2 all’8 giugno 2023.

Luogo: Medina Art Gallery | Via Merulana 220 | 00184 – Roma



Contatti Medina Roma Art Gallery:

Email: info@medinaroma.com - Tel. +39 06 960 30 764

Website: https://www.medinaroma.com/



Gallery

Orario apertura: Dal lunedì al venerdì 10:00-13:00 e 15:00-19:00