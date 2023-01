Louis Garrel presenta in anteprima il nuovo film "L'Innocente"

Louis Garrel presenta in anteprima il suo nuovo film L’INNOCENTE. Lunedì 16 Gennaio alle ore 18:30, presso il cinema Quattro Fontane.

L’attore francese saluterà il pubblico in sala e introdurrà la sua nuova commedia. Il film racconta la storia di Abel, guida di un acquario ancora in lutto per la prematura scomparsa della moglie. Preoccupato anche per la madre Sylvie, che da poco ha sposato l’ex-rapinatore Michel, Abel decide di pedinare l’uomo, coinvolgendo l’amica Clémence affinché gli dia una mano alla ricerca della verità.