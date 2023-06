Galleria Vittoria presenta il 21 giugno alle 18, in occasione della festa della musica, Lotus di Peter Coyle, nella veste inaspettata di artista visivo.

Proprio per celebrare questa importante occasione, l’artista inglese si esibirà in una session acustica, accompagnato dal chitarrista Paolo Antinori.

Le opere, dai colori accesi e vivaci, saranno in mostra per la prima volta a Roma nella cornice di Via Margutta, negli spazi della Galleria Vittoria. Oltre 20 le opere inedite realizzate in digital art dal frontman, cantante e ispirato paroliere dei Lotus Eaters, band iconica della new wave britannica.

“L'arte visiva di Peter integra armoniosamente il suo lavoro musicale.” dichiara Mark Paytress, critico musicale e scrittore, che presenta l’artista in mostra. “In effetti” dichiara Paytress “è difficile districarsi tra i due, perché le creazioni visive di Coyle, come la sua musica, si nutrono di suoni e sonorità sempre nuove. C'è un contatto forte e rassicurante tra le due forme, una fluidità dove pop e arte danzano e si mescolano per rivelare il vero spirito dell'artista.”

In galleria le opere digitali, stampate in diversi formati, creeranno un percorso cromatico astratto che avvolge e trasporta il visitatore in una trasfigurazione grafica dei brani di Coyle.

La mostra è curata da Tiziano M. Todi che scrive “Dal rosa all’azzurro, dall’arancio al verde, Peter Coyle si avvale del potere comunicativo dei colori e assemblandoli crea un incantesimo visivo che cattura lo spettatore immergendolo in atmosfere uniche da mondi onirici. Peter Coyle esplora dunque quella voglia di ricerca e la costante innovazione che da sempre caratterizza il leitmotiv di un artista capace di spingersi oltre i propri limiti.”

L'esposizione è visitabile presso la Galleria Vittoria di via Margutta 103 fino al 31 giugno. Galleria Vittoria presents Lotus by Peter Coyle on 21 June at 6pm as part of the European Festa della Musica. It’s the first time that Coyle, a successful musician, presents as a visual artist. To celebrate the occasion, the English artist will perform live in an acoustic session, accompanied by guitarist Paolo Antinori.