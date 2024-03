Lorenzo Hengeller Trio all'Alexanderplatz Jazz Club

All’Alexanderplatz Jazz Club di Roma, sabato 9 marzo, in collaborazione con Jando Music, Lorenzo Hengeller Trio.

In questo concerto Hengeller si ripresenta in una formazione classica del jazz: il trio. Dopo anni di concerti in piano solo, e di forzata solitudine musicalpandemica, il pianista e compositore napoletano suonerà con un sorprendente trio col quale rivisiterà i brani del suo repertorio; oltre alle sorprese che in genere accadono sempre nei suoi concerti, questa volta, con la complicità dei “complici”, le sorprese saranno sia per i musicisti sul palco, attraverso l’improvvisazione, e sia per il pubblico in sala.

“Suonerò, col trio, le imprese di tutti gli artisti e gli autori che hanno composto, scritto, cantato, lavorato una vita davanti al pianoforte. Omaggerò il pianoforte stesso, attraverso coloro che hanno annusato gli 88 tasti, e attraverso questi, espresso la loro arte, come i miei adorati Lelio Luttazzi e Renato Carosone; e infine le “gesta” del mio eroe preferito: Hengeller! Questo concerto è un po’ come se fosse la mia “Costituzione ideale”, dove coloro che ho deciso di interpretare ne sono gli articoli principali e che mi hanno reso libero.” Il jazz nella canzone, lo swing nelle storie “surreali”, il doppio senso dentro il senso unico della leggerezza, saranno gli ingredienti del concerto passando tra i “classici” del suo repertorio come “guapparia 2000”, “lo swing del giornalaio”, “embè”, fino a brani più recenti come “ listinto dell' emigrante” presentato in tv a due pianoforti con Stefano Bollani , su rai 3 , in “via dei Matti n.0”.

Non mancherà un omaggio approfondito a Renato Carosone e a Lelio Luttazzi.