Lorde, l’artista neozelandese al Roma Summer Fest

Dopo tre anni di silenzio e aver portato al successo brani come “Royals”, “Team” e “Greenlight”, che le hanno regalato i primi posti delle classifiche di tutto il mondo, Lorde, l’artista neozelandese dei record, definita da Davide Bowie “il futuro della musica pop”, arriva in Italia con il suo “Solar power tour”.

Il brano e il video di “Solar Power”, arrivati dopo tre anni di silenzio discografico, ci regalano una nuova Lorde. “Solar Power” è come un “tuffo rinfrescante”, un ritorno a suoni più organici, un inno estivo che si ispira alla tradizione degli autori folk degli anni ’60 e ’70 e alla musica pop di inizio anni 2000 (The Mamas & The Papas, Crosby, Stills & Nash, ma anche le TLC, Destiny’s Child e All Saints).

Nel 2013, a soli 16 anni, Lorde si è affermata come voce di una generazione grazie al suo disco di debutto “PURE HEROINE” (Universal), divenendo rapidamente una delle superstar più acclamate in tutto il globo.

L’album, che ha venduto oltre quattro milioni di copie in tutto il mondo, ha fatto guadagnare a Lorde due Grammy® Awards, tra cui il prestigioso “Album of the Year”, un Brit Awards e ha generato un singolo sette volte platino e record internazionale (con oltre un miliardo di stream sulle piattaforme) “Royals” (certificato Doppio platino in Italia) e un quattro volte platino “Team” (certificato Platino in Italia).

Nel 2017 Lorde ha confermato il suo successo con il disco “Melodrama”. L’album ha debuttato al #1 posto della classifica degli album più venduti negli Stati Uniti e alla #8 nella classifica dei dischi più venduti in Italia. L’album era stato anticipato dal singolo “Green Light”, certificato Platino in Italia.