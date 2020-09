Lora & The Stalkers in concerto a Giardino Verano

Lora and The Stalkers è una band che dal 2016 incanta i cittadini di Roma; esordì con delle sonorità post-punk (The Clash, Siouxsie And The Banshees), new wave e garage. Nei testi riecheggiano paesaggi metropolitani e sentimenti intimi legati al quotidiano, il tutto contaminato dal gusto armonico, melodico e della produzione anni 50/60 in stile Spectoriano e ispirato all'approccio crudo ma pop dei lavori di Norman Petty (Buddy Holly; Roy Orbison).

La band è guidata dal duo formato da Lora Ferrarotto (cantante/chitarrista e autrice dei testi) e Alessandro Meozzi (polistrumentista - cantautore e produttore, anche leader della band Statale 66). Grazie alla voce dal range soprano di Lora, vengono a galla sonorità synth pop e dream pop, nello stile di diversi gruppi contemporanei americani come i Chromatics, e le produzioni musicali sperimentali di David Lynch e Angelo Badalamenti (Floating Into The Night). La band Lora And The Stalkers esordisce col primo album per l'etichetta Studio 66 Records.

Line-up

Lora Ferrarotto: voce, chitarra

Alessandro Meozzi: chitarra, voce

Alessio Morelli: basso

Giovanni Campanella: batteria

Giardino Verano è l'oasi di Via Tiburtina allestita da Habicura grazie al permesso del Municipio Roma II - Assessorato alla Cultura. Una manifestazione culturale brulicante di vita, sospesa tra il caos quotidiano della città e la quiete eterna del Cimitero Monumentale del Verano. Uno spazio genuino, con l'anima e il cuore, dove poter ascoltare musica dal vivo, rinfrescarsi con un aperitivo, cenare al tavolo e socializzare in tranquillità.

Giardino Verano è aperto dalle 10 alle 2 con:

Punto ristoro

Tavoli, salotti e tappeti

Aperitivo dalle 18 alle 20

Cena dalle 20 alle 24

Area biliardini e ping pong

Inizio concerto ore 21:15

Per info e prenotazioni: info@giardinoverano.it - 377 12 53 724 - 328 57 50 390