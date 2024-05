29 maggio ore 21,30: il Whishlist Club di Roma ospita il Concerto di presentazione di Looking For Gold, debut album dei Life In The Woods: un album classico e al contempo innovativo nel quale si colgono i profumi preziosi di band ormai mitiche che hanno fatto la storia di questa musica.

Uno sguardo al grande rock e due occhi al futuro per dodici tracce dalle quali emergono una originalità quieta ma potente e una consapevolezza che non ti aspetteresti da una giovane band italiana, tradotte in un sound impetuoso, elettrico, appassionato e poetico che raccoglie la nobile eredità del classic rock e la spinge nel futuro con personalità e forza espressiva. Altra chicca di questo progetto la copertina, firmata dall’artista californiano Mark Kostabi, lo stesso che immortalò i famosi due Use Your Illusion dei Guns N’Roses.



Completamente scritto, arrangiato, suonato, prodotto e mixato dalla band, Looking For Gold sta già suscitando curiosità e attenzione negli ambienti musicali internazionali.