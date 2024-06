"Lontano da qui" alla Casa del Cinema

Nel mese di giugno, dal 14 al 30 giugno, alla Casa del Cinema arriva la rassegna "Lontano da qui" nel Teatro all'aperto Ettore Scola. L'ingresso alle proiezioni è gratuito

La serie “Lontano da qui” porterà lo spettatore in un viaggio cinematografico di sette film dalla Francia al Kenya fino alle Hawaii, in compagnia di autori di culto come Alexander Payne (Sideways, Paradiso amaro), Ang Lee (Vita di Pi), Bernardo Bertolucci (Il tè nel deserto), Sydney Pollack (La mia Africa), Jim Jarmusch (Dead Man) e David Lean (Lawrence d’Arabia).

Il programma della rassegna "Lontano da qui"

14 giugno h. 21.30

SIDEWAYS (SIDEWAYS – IN VIAGGIO CON JACK) di Alexander Payne, Stati Uniti, 2004, 127’

15 giugno h. 21.30

LIFE OF PI (VITA DI PI) di Ang Lee, Stati Uniti, 2012, 129’

18 giugno h. 21.30

THE DESCENDANTS (PARADISO AMARO) di Alexander Payne, Stati Uniti, 2011, 110’

19 giugno h. 21.30

THE SHELTERING SKY (IL TÈ NEL DESERTO) di Bernardo Bertolucci, Regno Unito, Italia, Stati Uniti, 1990, 138’

20 giugno h. 21.30

OUT OF AFRICA (LA MIA AFRICA) di Sydney Pollack, Stati Uniti, 1985, 161’

27 giugno h. 21.30

DEAD MAN di Jim Jarmusch, Stati Uniti, 1995, 121’

30 giugno h. 21.30

LAWRENCE OF ARABIA (LAWRENCE D’ARABIA) di David Lean, Regno Unito, 1962, 222’