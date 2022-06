LOJI, Libera Orchestra del Jazz Italiano alla Casa del Jazz

LOJI - Libera Orchestra del Jazz Italiano è un progetto nato a febbraio 2020 dalla volontà di tre giovani compositori: Gabriele Ceccarelli, Filippo Minisola e Matteo Rossi, formatisi all’interno del Saint Louis College of Music.

Terminati gli studi, la volontà di portare la propria voce nel mondo della musica e la grande passione per il jazz italiano li hanno spinti a ideare un’orchestra, formata da giovani musicisti, per riportare al centro il valore e la tradizione delle grandi orchestre italiane di musica jazz.?

Dopo i due anni in cui la pandemia ci ha costretti senza musica dal vivo escono, nel marzo 2022, tre arrangiamenti registrati in una session di due giorni al Village Recording Studio di Roma, da brani di Marco Siniscalco:?Caminhar,?Life on Earth, Cuore e Cielo.??

Libera Orchestra del Jazz Italiano sarà protagonista alla Casa del Jazz nella serata di lunedì 13 giugno.