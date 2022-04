Al Parco Astronomico “Livio Gratton” di Rocca di Papa, che include l’Osservatorio Astronomico “Franco Fuligni” e il nuovo Planetario, nei venerdì sera si va alla scoperta del cielo grazie agli eventi divulgativi denominati AstroIncontri, organizzati dall’Associazione Tuscolana di Astronomia (ATA), impegnata da oltre 25 anni nella promozione e diffusione della cultura scientifica.



Venerdì 8 aprile (ore 20:45) è in programma l’AstroIncontro “Lo Spazio tricolore: storia dell’astronautica italiana” della categoria “Stelle astrofile”, per immergersi nell’affascinante mondo dell’astronomia. L’evento, aperto a tutti i curiosi del cielo, è articolato nelle seguenti attività: presentazione divulgativa sulla storia dell’astronautica tricolore, in sala conferenze, a cura dell’esperto dell’ATA Raul Caprioli; osservazione diretta del cielo a occhio nudo e attraverso gli strumenti disponibili nel giardino dell’Osservatorio, in particolare il mega-Dobson da 40 cm di diametro; osservazione di galassie, nebulose e ammassi stellari, con immagini ottenute in diretta attraverso i sensori digitali del telescopio principale (uno Schmidt-Cassegrain da 35 cm di diametro) alloggiato nella cupola principale dell’Osservatorio e proiettate in sala conferenze, e visita delle sale espositive e delle installazioni del Parco Astronomico (meridiane, notturlabi, sfere armillari).



Come spiega Raul Caprioli: “L’Italia occupa da sempre una posizione di rilievo nel settore aerospaziale, sia dal punto di vista della ricerca che industriale, anche a livello internazionale. Ma quando è nata questa propensione? Nell’incontro dell’8 aprile ripercorriamo la storia delle origini dell’avventura nello Spazio del nostro paese che inizia negli anni ’60 con il progetto San Marco”.



In caso di meteo avverso, l’osservazione sarà sostituita da una visita più approfondita al Parco Astronomico e al telescopio alloggiato nella cupola principale, con spiegazioni sull’attività di ricerca svolta dall’Associazione.



Crediti foto: Franco Silvestrini, socio operativo dell’ATA