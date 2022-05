Lo scrigno delle meraviglie: Guido Reni e la Galleria Borghese

Inserita nella splendida e verdeggiante cornice di Villa Borghese, la Galleria nacque come residenza privata del famoso Cardinale Scipione Borghese all’inizio del XVII secolo. Rinnovata nei suoi spazi nel corso dei secoli, la Galleria Borghese rappresenta oggi uno dei musei più importanti di tutta la città.

Al suo interno, infatti, si possono ammirare opere di artisti fondamentali della storia dell’arte italiana tra cui giganteggia in primis il nome di Gian Lorenzo Bernini seguito da quelli di altrettanti maestri dell’arte italiana quali Caravaggio, Raffaello e Tiziano.

All’interno di questa cornice si avrà modo inoltre di ammirare la bellissima mostra allestita negli spazi della Galleria e dedicata a Guido Reni, artista bolognese, seguace di quel classicismo carraccesco che tanto successo avrà tra i maggiori committenti del periodo barocco. Esperide è lieta di invitare all’interno dei magnifici saloni di questa antica villa nobiliare romana per scoprire i suoi tesori.

Appuntamento domenica 15 maggio alle 17.



Tutte le visite guidate saranno condotte nel rispetto delle normative vigenti. La prenotazione vale come tacita accettazione.

- Contributo: 10€ intero, 6€ ridotto (under 18, disabili e portatori di handicap). Il noleggio degli auricolari è obbligatorio e incluso nel contributo richiesto.

- Da aggiungere il biglietto d’ingresso alla Galleria Borghese di 15 euro da versare preventivamente come conferma della propria partecipazione.

