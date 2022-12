"Lo schiaccianoci - Il viaggio di Clara”

Ecco a voi l’idea più natalizia di tutte, ossia quella di mettere in scena la celebre storia dello Schiaccianoci, il balletto dei balletti del periodo delle festività natalizie, ma rivisitato in chiave moderna!



Uno spettacolo non solo di danza, ma anche con momenti di Teatro … davvero da non perdere ce n’è davvero per tutti e per tutta la famiglia!



Il giorno della vigilia di Natale Clara riceve uno strano carillon lasciatole da sua madre, privo però della chiave per aprirlo. Durante l'annuale festa di Natale della madrina Drosselmeyer Clara trova un misterioso filo d'oro: esso la condurrà alla chiave del carillon e ad un mondo parallelo. Clara si imbatte in Phillip, un soldato-schiaccianoci che la riconosce come "principessa Clara" e sarà lui a presentarle tre dei quattro reggenti che governano i regni in cui è suddiviso il mondo: Brivido Biancaspina e la Fata Confetto. Quest'ultima le spiega che Marie, la madre di Clara, ne era la creatrice, avendolo costruito grazie a una macchina di sua invenzione in grado di dare vita a dolci e giocattoli; in seguito al suo abbandono, la reggente del Quarto Regno, Madre Cicogna, si era ribellata e aveva dichiarato guerra. Clara attraversa il Quarto Regno, noto in passato come il Regno dei Divertimenti, e incontra Madre Cicogna, alla quale riesce a sottrarre la chiave. Ma al suo ritorno troverà una sorpresa..



Adattamento, regia e coreografie di Francesca Piersante.



con Roberta Anna, Vasco Meddi e Francesca Piersante.



e con Flavia Fiorini, Gea Catania, Sabrina Palletti, Leonardo Dainelli, Greta Travaglino, Mateo Rodriguez e Irene Persico



Costi: 10+2 euro gli adulti e 6+2 euro i bambini



Lo spettacolo ci sarà venerdì 16 dicembre ore 21, sabato 17 dicembre ore 21, domenica 18 dicembre ore 17.



Prenotazione obbligatoria: info@eventibambinidiroma.it | 3383609134 https://www.eventibambinidiroma.it/

https://www.facebook.com/EventiBambinidiRoma



