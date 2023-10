Liz Magor: The Rise and The Fall

Giovedì 26 ottobre, dalle 18 alle 21, inaugura in Fondazione Giuliani la prima mostra personale a Roma della celebre artista canadese Liz Magor. Da oltre quarant’anni la pratica di Magor si concentra principalmente sulla scultura, esplorando il nostro rapporto costante e complesso con le cose. Lavorando con oggetti comuni e quotidiani che spesso passano inosservati, l’artista utilizza diverse tecniche scultoree per trasformarli in forme nuove, a metà strada tra la natura morta e il perturbante. Oggetti come coperte, vestiti rovinati dagli agenti atmosferici e giocattoli abbandonati creano relazioni che generano un significato e interesse che va al di là del loro uso o della loro utilità originaria.



La mostra in Fondazione Giuliani presenta una selezione di opere prodotte negli ultimi cinque anni che riflette la percezione di Magor della presenza di una ‘forza’ all’interno di oggetti inanimati e materiali, e l’indagine sulla natura del loro fascino e della loro risonanza emotiva. Il modo in cui il lavoro di Magor attira l’attenzione su oggetti apparentemente banali sembra particolarmente rilevante nelle discussioni attualmente in corso a livello economico e sul ruolo che gli oggetti rivestono nella nostra vita sociale, politica e psicologica.



Questa è la terza e ultima tappa di una mostra itinerante organizzata da Focal Point Gallery di Southend-on-Sea in collaborazione con la Contemporary Art Gallery di Vancouver e presentata in partnership con The Douglas Hyde di Dublino e Fondazione Giuliani.