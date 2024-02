Live Jazz Dance with an Orchestra alla Nuvola dell'Eur

Un’esperienza nuova e unica nel suo genere, più che un concerto o uno spettacolo di danza un esperimento di condivisione, un modo per riscoprire il piacere di stare insieme lasciando che la musica e la danza compiano la loro magia, quella di avvicinarci e renderci liberi.

È il “Live Jazz Dance - with an Orchestra” che si terrà alla Nuvola dell’Eur, domenica 18 febbraio, alle ore 18.00, con l’esibizione dell’Orchestra jazz di Massimo Nunzi e di un gruppo di talentuosi ballerini ? coreografato all’impronta da Diana Florindi e dalla storica della danza jazz Bunny Donowitz ? che coinvolgeranno il pubblico in un travolgente ballo corale.

Il viaggio tra la storia e gli sviluppi più attuali della musica jazz porterà negli spazi dello splendido centro congressi dell’Eur le fumose atmosfere del Cotton Club di New York e delle orchestre jazz dello Swing, trascinando il pubblico a ballare al ritmo delle note di Duke Ellington, Benny Goodman, Jimmy Lunceford e degli altri padri del genere.

L’appuntamento, creato dal talento del musicista Massimo Nunzi e inserito nell’ambito del festival “Eur Culture”, è il primo di due concerti che uniscono la passione per la musica jazz, la danza e la storia del jazz stesso. Questi incontri mirano a coinvolgere il pubblico attraverso una straordinaria orchestra dal vivo, composta da 16 elementi, e a farlo immergere nella storia, nel suono e nelle tecniche dell'orchestra jazz, oltre che a introdurlo ai passi principali della danza legata al jazz orchestrale.

"La migliore maniera per imparare il jazz è sentirlo nel corpo ballandolo, percepirlo a livello istintivo - dichiara Massimo Nunzi, ideatore e direttore d’Orchestra di ‘Live Jazz Dance’. Mentre lo balli in un posto incantevole e onirico come la Nuvola potrai scoprire come sono nati quei brani, com’era il mondo ai quei tempi, capire come funziona tecnicamente un'orchestra e allo stesso tempo avvicinarti a tanta altra gente che come te che ama l’Arte, socializzare e - perché no? - creare nuove amicizie mosse dalla stessa passione per la danza e per la musica”.

Il primo concerto del 18 Febbraio illustrerà le basi e le origini del ritmo come lo conosciamo fino ad oggi ed esplorerà le musiche popolari della seconda metà dell’ottocento e dei primi anni del ‘900 partendo da New Orleans e dai primi movimenti trasgressivi della “Jazz Age” fino agli anni ‘30.

Il 7 aprile, Massimo Nunzi e la sua Orchestra torneranno a far vibrare le note e le gambe del pubblico alla Nuvola per il secondo concerto “La follia dello swing” che compirà il viaggio degli spettatori in una delle epoche più affascinanti della musica moderna. In questo secondo appuntamento ci sarà la coreografa Karen Fantasia, sempre sostenuta dalla storica della danza jazz Bunny Donowitz.

Sarà un'esperienza unica, dove passato e presente si fonderanno in uno spettacolo che coinvolgerà il pubblico in prima persona, vivendo l'energia travolgente del jazz e sentendosi parte integrante dello spettacolo. È consigliato, per chi voglia partecipare attivamente, un abbigliamento comodo e scarpe con suole di cuoio o da ginnastica con suole lisce.