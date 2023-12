Live Drawing for Charity al Thesign

Nella cornice del Thesign, eclettico show room di design e arte nel cuore del quartiere Ludovisi a Roma, avrà luogo un evento nella serata del 14 dicembre dalle ore 18.30, che unirà il live drawing del Maestro Roberto Di Costanzo all’arpa del Maestro Brian Meloni Lebano per una nobile iniziativa benefica.

Durante la serata gli invitati assisteranno alla realizzazione di un’opera grafica, ispirata dalle note dell’armoniosa arpa su un repertorio di brani celebri, nello splendido allestimento natalizio curato dagli interior design Salvo Nicosia e Stefano Liardo.

Un’occasione di convivio e di incontro tra collezionisti ed appassionati di arte e design coinvolti nella serata charity dedicata ad una organizzazione impegnata attivamente nel fornire protezione per donne e bambini vittime di violenza, tema attuale visti gli ultimi episodi di cronaca.

L’artista Roberto Di Costanzo torna ad esibirsi dal vivo presentando per l’occasione una selezione di opere ad inchiostro, gessetto e carboncino che entrano stabilmente nella collezione Thesign.

Thesign è uno showroom di interior design situato in Via Piemonte 125/A nel cuore della capitale. Nasce nel 2016 dall’idea di Salvo Nicosia e Stefano Liardo come estensione logica del loro studio di progettazione per presentare il design nella sua massima espressione e declinandolo in tutte le sue sfaccettature. Un luogo unico a Roma per raffinatezza ed eleganza, contaminato da ricercati complementi d’arredo e opere d’arte firmate dai più importanti nomi dell’arte contemporanea.

Roberto Di Costanzo illustratore, ritrattista, pittore, dopo gli studi presso l’Accademia di Belle Arti di Roma, si diploma al Centro Sperimentale di Cinematografia in costume, scenografia e arredamento per il cinema sotto la guida del suo mentore, il Maestro costumista e premio Oscar, Piero Tosi. Seguono numerosi lavori come illustratore per case editrici italiane ed estere tra cui Azimut e Editions Nomades. Molte le mostre collettive e personali in Italia e all’estero, tra cui l’Espace Pierre Cardin e Palazzo Valdina – Camera dei Deputati.

Brian Meloni Lebano laureato in Arpa presso il Conservatorio di Musica Santa Cecilia di Roma, apprezzato per la sua profonda comprensione musicale, la poliedricità del proprio repertorio e la grande comunicatività, si è esibito da solista ed in varie formazioni cameristiche in prestigiose realtà musicali come: l’Auditorium Parco della Musica, Museo Nazionale degli Strumenti Musicali, Orto Botanico di Roma e molte altre. In qualità di prima arpa ha collaborato e collabora tutt’ora con numerose orchestre attive nel Lazio e dintorni.