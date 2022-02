"Live a teatro", il concerto di Michele Bravi a Roma

Prezzo non disponibile

Michele Bravi, dopo Sanremo 2022, annuncia il nuovo tour "Live a teatro", una primavera di 5 tappe in giro per l'Italia durante le quali riproporrà la sua "Inverno dei fiori" insieme ad altri brani.

Il tour inizierà a Torino domenica 15 maggio per concludersi proprio a Roma, all'Auditorium della Conciliazione, il 29 maggio. Cinque date in cui Michele Bravi tornerà ad esibirsi live in alcuni dei più importanti teatri d’Italia.

Ecco il calendario completo delle date:

Domenica 15 maggio 2022 - Torino @ Teatro Colosseo

Venerdì 20 maggio 2022 - Padova @ Gran Teatro Geox

Lunedì 23 maggio 2022 - Milano @ Teatro degli Arcimboldi

Giovedì 26 maggio 2022 - Bologna @ Teatro Celebrazioni

Domenica 29 maggio 2022 - Roma @ Auditorium della Conciliazione

Biglietti già disponibili online e presso tutte le rivendite autorizzate.