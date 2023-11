"Come un animale senza nome", Lino Musella in teatro

Lino Musella, attore e Premio Ubu 2019 (miglior attore per The Night Writer di Jan Fabre), torna al Teatro del Lido il 24 novembre con un progetto artistico che esplora la figura di Pier Paolo Pasolini attraverso i suoi scritti e le sue poesie.



Musella fa rivivere la misteriosa potenza del fantasma pasoliniano attraverso la drammaturgia firmata insieme a Igor Esposito e le musiche dal vivo affidate a Luca Canciello, che disegna un vero e proprio paesaggio sonoro per accompagnare il viaggio nelle parole del poeta. Tra le voci attoriali più importanti e premiate della sua generazione, Musella sceglie un titolo tratto dal poemetto La realtà, contenuto in Poesia in forma di rosa.



A fare da colonna portante alla drammaturgia è il poema autobiografico Poeta delle ceneri, pubblicato per la prima volta nel 1980 sulla rivista Nuovi Argomenti e scritto dall'intellettuale di Casarsa a metà degli anni Sessanta a un ipotetico pubblico nuovo, quello americano, a cui Pasolini racconta i momenti della sua vita, la sua produzione letteraria e cinematografica in una dichiarazione poetica che è un manifesto filosofico-esistenziale, capace ancora oggi di interrogare il presente.