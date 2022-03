Linkin Park Night

I Linkin Revolution - tributo ai Linkin Park arrivano per la prima volta nella Capitale e portano tutta la loro energia, attraverso i successi dei Linkin Park a Stazione Birra il prossimo 1 aprile.

Già noti come Breaking the Habit, con il nuovo moniker Linkin Revolution evocano una vera e propria rivoluzione nel mondo tribute: 6 musicisti con esperienza ventennale (6 come gli originali) con il loro show potente ed altamente spettacolare rivestono esattamente i ruoli di ogni elemento della band originaria. Guidati dai due vocalist, Fede nei panni del compianto Chester Bennington e Alby in quelli del genio Mike Shinoda, trascinano il pubblico con passione attraverso tutti i più grandi successi dei Linkin Park riproposti in maniera fedele e dettagliatissima, dal pluripremiato debutto HYBRID THEORY all'ultimo ONE MORE LIGHT.

