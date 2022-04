Linea Punto, la mostra

Dal 7 al 14 aprile presso spazio Urano Opening: arriva la mostra Linea Punta.

L' opera d 'arte è il risultato di un percorso creativo che differisce per ciascun artista e si sviluppa in modo soggettivo. Tutto inizia con l'idea e viene al mondo con il primo segno: la mente guida il gesto che si materializza in un opera. Senza la mano dell' artista il pensiero sarebbe immateriale e impersonale. Celebriamo allora anche la mano, la linea e il punto: evoluzione e conclusione di un processo di cui il disegno è la matrice. Torniamo all'arte più pura, quella priva di stratagemmi effimeri, solo la carta e il talento spogliato di orpelli.

Gli artisti

Silvio Giannini Silvio Giannini nasce nel 1998 a Roma, dove vive e lavora. Si diploma con lode in Grafica Editoriale all’Accademia di Belle Arti di Roma e durante la sua formazione sperimenta molteplici tecniche fino a soffermarsi, ormai da diversi anni, sul disegno con la quale realizza quasi tutte le opere. Nei suoi ritratti realizzati con meticolosa precisione, alcuni elementi di essi possono risultare sfuggenti alla visione dello spettatore come possiamo vedere nella sua serie di ritratti “mutilati”, dove l’artista ha voluto riprendere il concetto delle sculture classiche, ma quello che noi vediamo non è la solita scultura di marmo, ma una scultura fatta di “carne viva”, che ci riporta a una frammentazione dell’essere umano e a una esistenza che è pervasa da dubbi e incertezze. Paloma Cardoso Barbosa Si laurea in Pittura nel 2016 presso l'Accademia di Roma, con una tesi su Iberê Camargo, artista esponente della pittura esistenzialista brasiliana. Nel 2019 in Grafica d'Arte presso l'Accademia di Venezia, con una tesi sulle eliografie di Salvador Dalì di Alice nel Paese delle Meraviglie. Paloma Cardoso Barbosa lavora principalmente sull'elaborazione dell'ambiguità. Il quadro diviene una mappa psicologica e cognitiva della realtà, che va ad approfondire il mondo interiore e quello esterno. Si serve spesso del potere delle immagini per creare associazioni, metafore e ossimori, che vanno a comporre un mondo più suggestivo che definitivo. La caratteristica che permane è la poliedricità di base di ogni lavoro. Si parte da un ricordo che va a dialogare con un altro elemento, che infine va a formare una terza soluzione finale, la quale può generare una suggestione anche molto lontana dall'idea di partenza. Nicola Greco Nicola Greco è un artista autodidatta originario di San Benedetto del Tronto. Negli anni ha vissuto a Bologna dove ha coltivato la sua ricerca artistica, recentemente si trasferisce a Roma dove continua a disegnare autonomamente. L'arte di Nicola è scevra di costrutti, la matita è il suo medium e l'istinto è ciò che la guida. Le opere in mostra dimostrano la dedizione personale dell'artista nel celebrare la figura umana nella sua potente vulnerabilità, tanto che è impossibile non percepire il forte legame emotivo che c'è dietro ogni schizzo.

Gli orari

Opening: 7 aprile ore 18.00, Via Sampiero Bastelica 12 Dall' 8 al 14 aprile dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00