Lindsey Stirling al Teatro Romano di Ostia Antica

Lindsey Stirling annuncia il suo atteso ritorno in Italia. L’artista sarà in concerto a luglio 2023 a Verona, Pistoia e Roma. Nella Capitale arriverà l'11 luglio, nella cornice del Teatro Romano di Ostia Antica, all'interno del cartellone di Ostia Antica Festival. I biglietti per gli show sono in vendita su Ticketone.

Lindsey è un’apprezzata violinista, compositrice e ballerina statunitense. È conosciuta per la versatilità nel suonare diversi generi musicali che variano dal country all’hip hop fino alla classica. La sua originale proposta le ha permesso di guadagnare un esercito di fan sparsi in tutto il mondo. In questi anni oltre 13 milioni di persone si sono iscritte al suo canale YouTube.

Di seguito i dettagli delle date:

LINDSEY STIRLING

09 luglio 2023 – Verona, Teatro Romano, Rumors Festival

10 luglio 2023 – Pistoia, Pistoia Blues

11 luglio 2023 – Roma, Teatro Romano di Ostia Antica