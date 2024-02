Linda Gambino Quartet - Broadway Night in concerto al Charity Café

Venerdì 16 febbraio sul palco del Charity Café di scena Linda Gambino Quartet Broadway Night. Brani degli anni 30/40 di Cole Porter, Rodgers and Hart, Gershwin, Hoaghy Carmichael e altri importantissimi compositori dell'epoca che scrivevano per i musical di Broadway quelli che poi diventarono i più famosi standard jazz, interpretati dai più conosciuti cantanti di quell'epoca come Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Sarah Vaughn, più tardi Frank Sinatra, Nat King Cole e poi riproposti in infinite versioni dai cantanti e musicisti piu' moderni.



Line-up

Linda Gambino: voce

Andrea Zacchia: chitarra

Giordano Panizza: contrabbasso

Maurizio de Angelis: batteria



Charity Café

Via Panisperna 68

Nel mese di settembre il locale sarà aperto dal martedì al sabato dalle 18:00 alle 02:00

AperiTIME dalle 19 alle 21



Ingresso con Prima Consumazione Obbligatoria al prezzo minimo di € 10 - successive al prezzo di menù - No prenotazione