Lillo Quarantino quartet all'Alexanderplatz Jazz Club

L’Alexanderplatz Jazz Club di Roma, presenta, martedì 16 gennaio, Lillo Quarantino, che porterà il suo ultimo lavoro discografico.

Il nuovo album di Lillo Quaratino, “Se non piove esco” terza produzione conseguente ai due precedenti dischi (Fado Meridiano e Parole inutili - AlfaMusic).

“Ormai è diventata una imprescindibile modalità di lavoro: quando registro un mio progetto discografico, cerco un luogo lontano dalla città. Cosicché la vita scorre meno frenetica e ogni volta sento crescere un senso di condivisione del progetto fra i musicisti, al punto che i brani sembrano scritti da loro. I musicisti, da anni sempre gli stessi e diventati buoni amici, sanno che vivremo di nuovo giornate impegnative e belle. Una volta in sala, suono al pianoforte il brano scelto per la registrazione e condivido con i compagni lo spirito della canzone; spartiti sul leggio, si inizia a suonare; ci si ferma due o tre volte per mettere a punto qualche passaggio del tema o di alcune particolarità ritmiche e alla terza o quarta si arriva alla fine del brano. A quel punto siamo pronti per registrare. Ed ecco la magia dei suoni. Voci in armonia come fossero scritte o suggerite dagli armonici. Tratteniamo il fiato, buona la prima take! che spesso termina con una risata o un sospiro profondo per scaricare la tensione. Ogni volta è un’esperienza che mi riempie e poi mi svuota, come sa bene chi l’ha provata.” (Lillo Quarantino)