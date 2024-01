Lilith Primavera Live

Lilith Primavera



Sonorizzazione italian disco 70' 80' , colonne sonore, musica di ricerca mooolto colta e a km0 (produzioni di chi vive a Roma Est). Un dj set fluffy pre nottata o quello che ci vuole per chiudere in bellezza. It's up to you!



Lilith Primavera, classe 1981, a cavallo degli anni 10 ha contribuito alla realizzazione della prima Ladyfest italiana e ha girato l' Europa con le sue performance situazioniste accompagnando band elettro punk, per poi diventare essa stessa bassista e cantante, anche grazie alle serate di karaoke che tutte le domeniche per un lustro ha condotto nei locali del Pigneto e in tutta Italia, dal Festival di Santarcangelo alle peggiori bettole dello Stivale, valendole il titolo incontrastato e incontestabile di Regina del Karaoke. Il documentario LINFA di Carlotta Cerquetti, la segue, raccontandone uno scorcio di vita underground con altre artiste, musiciste e performer di Roma Est.

Fata Ignorante nella serie tv di Ferzan Ozpetek, Lilith Primavera non smette di studiare nuovi modi per mettersi in gioco: podcast, scrittura, musica, radio, TV, audiolibri, doppiaggio, sfilate di moda e djset...va bene tutto, a patto di non dimenticare che "un' eccessiva specializzazione porta ad una lenta morte" ( Ghost In The Shell ).



La Location: Zurla Bistronomia



“La "Z" nel nostro logo rappresenta la nostra essenza: Zest, Zeal, Zenith! È l'energia che mettiamo in ogni piatto (Zest), la passione che guida il nostro servizio (Zeal) e l'eccellenza che raggiungiamo (Zenith).” dice Youssef, proprietario del locale.