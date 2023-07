Lil Kvneki a Eur Social Park

Lil Kvneki, tra le proposte più interessanti del panorama musicale italiano, torna nella sua città natale per un imperdibile live. Il giovane artista, voce più sensibile e introspettiva del noto duo Psicologi, si esibirà in concerto venerdì 28 luglio all’Eur Social Park di Roma. Il live avrà inizio alle ore 21.

Ad aprire il concerto alcune delle nuove voci dell’underground romano: spicca su tutti Jeson, giovane scoperta che si è fatta notare per la collaborazione nel brano “Lasciami Indietro”, contenuto nel nuovo disco “Materia Prisma” di Marco Mengoni. In line up anche Alemoa, Boysdontcry e La Cattedrale

Lil Kvneki (Alessio Akira Aresu) è un cantautore romano classe 2001. Grazie al sodalizio nato sul web con Drast (Marco De Cesaris) fonda il duo PSICOLOGI, il primo grande progetto proveniente dalla scena Soundcloud italiana, di cui Alessio rappresenta il lato più sensibile e introspettivo. Voce generazionale dei "post millenials", attraverso i loro flussi di coscienza pop rap raccontano la complessità del mondo che hanno intorno con verità e intelligenza compositiva. Nei loro brani danno voce alla condizione sociale e ai conflitti che gli adolescenti e i giovani adulti hanno dovuto vivere negli ultimi anni, tra istituzioni distanti, genitori con cui è difficile trovare un dialogo e traumi figli della pandemia come depressione, ansia sociale e solitudine. Dopo il doppio EP "2001 + 1002", uscito a novembre 2020, pubblicano "MILLENIUM BUG", disco d?esordio che debutta alla posizione numero 5 dei dischi più venduti, venendo in seguito certificato platino. Il 29 aprile 2022 è uscito il loro secondo disco "TRAUMA" (certificato oro), anticipato dai singoli di successo "SUI MURI" e "FIORI". Dalla nascita del duo, Lil Kvneki e Drast si sono esibiti in più di 60 date (di cui solo 23 nel tour estivo 2022), transitando per i più importanti festival italiani e location come Rock in Roma, Carroponte (Milano) e lo Sziget Festival di Budapest. Dopo aver manifestato la volontà di volersi dedicare anche ai propri progetti solisti, Kvneki ha pubblicato il suo primo singolo, “Solo come un cane”, a cui ha fatto seguito “Domani” (feat. VillaBanks). Il suo disco d’esordio da solista, “CRESCENDO” (Bomba Dischi/Universal, 24/02/23) è stato presentato dal vivo con un tour promozionale di 6 date nelle principali città italiane (16.03 Viper Theatre – Firenze, 17.03 TPO – Bologna, 23.03 Hiroshima Mon Amour – Torino, 24.04 Santeria Toscana – Milano, 25.03 New Age Club – Roncade, 31.03 Largo Venue – Roma.

Jeson è il nome d’arte di Daniele Fossatelli, classe ’98 nato a Roma nel quartiere Cinecittà. Prima di dedicarsi alla musica scrive testi e poesie che hanno trovato il giusto abbinamento con la musica black. Negli ultimi anni ha trovato nel producer MDM il giusto partner musicale.

Fortemente influenzati da artisti come 6lack e Anfa Rose, The Weeknd, Labirinth hanno lavorato ad un repertorio nuovo e per la scena urban italiana: a metà tra rap e R&B nelle loro versioni più crepuscolari e riflessive, dopo l'uscita del loro primo Ep "Fuori da un oblò" hanno buttato giù le basi del loro nuovo progetto di prossima uscita e Jeson ha iniziato a coltivare la scrittura anche per terzi. Con le sue linee e il suo stile ha catturato fin da subito l'attenzione di molti big italiani. Il 2023 sarà sicuramente un anno fondamentale per la sua carriera artistica e autorale.