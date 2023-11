"Lights in Nature - Life", la mostra immersiva ai Giardini Brancaccio

Ai Giardini Brancaccio arriva Lights in Nature - Life, la prima edizione italiana dell'evento immersivo di Naturaleza Encendida.

L'evento che arriva ad illuminare il cuore della Capitale, progettato da LETSGO Company con Show Bees, trasforma l’incantevole spazio verde romano in un luogo magico, dove, al calar della sera, poter ammirare la bellezza della natura in un’atmosfera poetica e scintillante, tra suoni, proiezioni straordinarie e giochi di luce meravigliosi che richiamano l’atmosfera fiabesca del Natale.

Il percorso, attento alla sostenibilità ambientale, apre le porte a un mondo onirico e si snoda attraverso quattro aree tematiche, ispirate agli elementi naturali: Biosfera, la zona dedicata alla speranza e all’impegno per un futuro migliore per il pianeta; Terra, dove i visitatori, piccoli come insetti, possono scoprire le caratteristiche di tanti piccoli animali e le devastazioni subite da quest’elemento; Acqua, in cui la vegetazione si trasforma in un fondale marino, abitato da una balena di 6 metri, centinaia di pesci, meduse e, purtroppo, rifiuti, tra onde, bolle e musica avvolgente; Aria, dove tra la melodia degli uccellini, le libellule e le tradizionali cicogne che portano bambini, si ammirano immagini ecosostenibili/ecoconsapevoli di un pianeta che deve essere protetto dall’inquinamento.

La mostra immersiva è in programma ai Giardini Brancaccio dal 14 dicembre al 18 febbraio.