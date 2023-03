Licia Missori in concerto tra Chopin e sogno

Venerdì 24 marzo, il teatro romano Il Cantiere ed il suo pianoforte a coda torneranno ad ospitare Licia Missori in concerto. Oltre a brani già pubblicati, saranno presentate nuove composizioni e alcuni brani tratti dal suo ultimo album solista di musica classica, Dreaming Together, recentemente uscito per Unicorn Records.

Dopo la realizzazione di sei album in studio, la sua musica ci si presenta con uno stile preciso e inconfondibile, con la delicatezza e la passionalità ereditate dal mondo classico-romantico, ma in una forma immediata e coinvolgente che trasporta lontano, alludendo continuamente al sogno e al viaggio.

"Novalis diceva che bisogna romanticizzare il mondo. E se c'è una persona che con la sua arte cerca di romanticizzare il mondo, questa persona è Licia Missori." (Giancarlo Arientoli)