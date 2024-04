Licia Missori in Cozy Sessions, concerto in appartamento

Le Cozy Sessions sono concerti acustici nel salotto di Together, la casa dell'ispirazione di Trastevere.



Esploriamo di volta in volta i meandri della scena romana e internazionale invitando i protagonisti a esibirsi in una performance intima a stretto contatto col pubblico. Candele e luci soffuse. La musica nuda sotto gli attenti occhi di tutti in perfetta comunione.



Per questo primo appuntamento della stagione, avremo il piacere di incontrare “Licia Missori” che si esibirà nel nostro salottino un concentrato della sua musica. Ad aprire la serata il live di “Pocopoco”, per la seconda volta con noi.



L’evento è organizzato in collaborazione con Expolive Project.



LICIA MISSORI:



Licia Missori è una pianista e compositrice romana. Di formazione classica fin dalla tenera età, nel corso della sua carriera si è esibita sia come solista che in collaborazione con altri artisti in diciannove paesi in tutto il mondo. Ha fatto tournée e registrato album con diversi artisti della scena rock, tra cui Belladonna, Spiral69 e Steve Hewitt dei Placebo; ha partecipato ai tour mondiali della band tedesca Haggard a partire dal gennaio 2020.



Missori ha anche lavorato come pianista e compositrice per spettacoli teatrali, programmi TV e film muti. Si è esibita nei teatri di tutta Italia con Giancarlo Giannini e ha lavorato per diversi anni come resident artist in varie località d’Europa.



Ha pubblicato cinque album di sue composizioni per pianoforte, più un album di musica classica, un album di musica per videogiochi, un album di versioni pianistiche di brani rock e pop, e un libro di poesie.



Laureata con lode in Musica e Spettacolo, ha conseguito un Master Universitario in Musica del XX Secolo e un Master in Composizione Musicale per Videogiochi presso il Conservatorio S. Cecilia di Roma con il massimo dei voti e la lode. Lavora come compositrice di musica per videogiochi dal 2019, collaborando principalmente con la società produttrice di videogiochi promozionali Gamindo, e creando musica per brand tra cui Google, Discovery Plus, Chiara Ferragni, Lavazza, Mulino Bianco e molti altri. Oltre alle sue composizioni, ha realizzato numerosi riarrangiamenti per pianoforte di brani celebri di artisti come Depeche Mode, The Cure, David Bowie, Radiohead, Placebo, Muse, Billie Eilish, Lana Del Rey, Britney Spears, Coldplay, Linkin Park, U2, The Beatles e altri, che esegue regolarmente nei suoi concerti solisti al pianoforte.



Questi riarrangiamenti pianistici sono stati pubblicati nel suo ultimo album solista Alternative Dimensions.



OPENING ACT:



POCOPOCO:



I Pocopoco nascono a Roma nel 2019 grazie al fortuito incontro tra Louis e Chiara. Scoprono presto di condividere la stessa passione per la musica e decidono di arrangiare e suonare canzoni provenienti da tutto il mondo per divertimento. Da qui l’idea di portare allegria nel luogo più frenetico della Capitale: la metro. Condividere la musica diventa per loro un modo per sentirsi connessi alla propria città e scoprire le storie delle persone che la abitano.



Il loro sound, intimo e minimale, prende ispirazione da gruppi quali Kings of Convenience e Beirut e ha come protagonisti due voci e un ukulele.

È un progetto in via di sviluppo che cammina parallelo al percorso musicale dei due ragazzi.





COME PARTECIPARE:



L’evento prevede un contributo di partecipazione di 10€ a sostegno delle spese della serata. Durante la serata sarà possibile mangiare e bere (non incluso).



PROGRAMMA DELL’EVENTO:

19.30 – Welcoming Aperitivo + Drink

20.30 (circa) – Inizio Show

22.00 – Fine Serata





PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA