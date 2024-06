Orario non disponibile

Torna tutte le domeniche, per il secondo anno consecutivo, fino al 25 agosto al Castello di Santa Severa "Libri e calici sotto le stelle". La manifestazione, che si svolge in Sala Nostromo, vuole promuovere la lettura attraverso la presentazione di libri al pubblico a cura degli autori in abbinamento alla degustazione di un calice di vino a cura dell’Associazione "La strada del vino delle terre etrusco romane".

A moderare gli incontri sarà la giornalista Francesca Lazzeri. L'ingresso è gratuito fino a esaurimento posti con prenotazione su eventribe

Il calendario di "Libri e calici sotto le stelle"

Giugno:

02/06 – Cinzia Dal Maso – “Femminaccie impudentissime” con esposizione fotografica a cura della fotografa Teresa Mancini / Annalisa Venditti “Andrea Baroni – Il cavaliere delle rose e delle nuvole” ore 17.30

09/06 – Barbara Aversa – “La figlia della lupa” ore 17.30

16/06 – Emiliano Bezzon – “Corpi abbandonati – La nuova indagine di Giorgia del Rio e Doriana Messina” ore 17.30

23/06 – François Morlupi – “il gioco degli opposti” ore 17.30

30/06 –Carla Cucchiarelli– “Io sono Nannarella – Intrigo a Firenze” ore 17.30

Luglio:

07/07 – Mara Fux “Tutta colpa di Maria” e “Ai tempi del corona -In due ore o poco più” ore 19.30

14/07 – Maurizio Giannini – “L’ultima seducente esecuzione “ore 19.30

21/07 – Eduardo Ciampi, Mino Freda, Paolo Palliccia, Paolo Velonà – “San Giorgio e il drago: l’indispensabile mito. Storia, metastoria, Arte e Letteratura” ore 19.30

28/07 – Annalisa Venditti – “Il giorno dell’Assoluzione”, “Delitto all’Home Restaurant” e “Omicidio al presepe vivente” ore 19.30

Agosto:

04/08 – Manuela e Camilla Forcina – “Il mistero del Cristo Velato. L’ultimo colpo di scalpello” ore 19.30

11/08- Sara Marcoccia– “Le giraffe in giardino” ore 19.30

18/08- Daniela Alibrandi – ” I delitti del Mugnone” ore 19.30

25/08- Narcís Pallarès–Domènech, Alessio Postiglione, Valerio Mancini -” Calcio, politica e potere” ore 19.30