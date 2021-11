"Libertà e croccantini", la stand-up comedy di Sergio Viglianese al Teatro de' Servi

Prezzo non disponibile

Sergio Viglianese si misura per la prima volta con la stand-up comedy al Teatro de’ Servi in “Libertà e croccantini”. In scena dall’11 al 16 gennaio 2022.

Lo spettacolo sarà un divertente ed assurdo racconto in prima persona, che parlando di libertà in senso lato - dalla libertà sessuale a quella di pensiero - vi farà scoprire cosa pensa e chi è veramente Sergio Viglianese, al di fuori dei suoi personaggi più celebri.

Orario spettacoli: da Martedì a Sabato ore 20 - Domenica ore 17.30

