"Libero teatro in un teatro libero" III edizione

Torna la III edizione della rassegna teatrale promossa dalla UILT LAZIO (L’Unione Italiana Libero Teatro) aperta alle compagnie non professioniste nata per concorrere allo sviluppo culturale e sociale del territorio, con l’opportunità di conoscere alcune produzioni scelte delle nostre associate del Lazio, e da quest’anno alcune proposte da altre regioni. Gli spettacoli si susseguiranno dal 4 al 30 giugno e dal 7 al 22 settembre, con l’entusiasmo e l’impegno degno di una grande terza edizione in un grande Teatro come il Tor Bella Monaca.



Programma dal 4 al 30 giugno 2024



martedì 4 giugno ore 21

Ass. Cult. Il Salto – Canale Monterano RM

LA VEGGENTE



mercoledì 5 giugno ore 21

APS Sarah Bernhardt – Roma

UNA VOLTA NELLA VITA



giovedì 6 e venerdì 7 giugno ore 21

Il Tempo dell’Arte – Roma

UNA VITA TRANQUILLA



sabato 8 ore 21 e domenica 9 giugno ore 18

Divieto d’Affissione APS – Roma

IL BASTARDO (MASCHIO CRUDELE)



martedì 11 giugno ore 21

Colorate Alchimie Teatrali – Roma

INCONTRANDO BRECHT



mercoledì 12 giugno ore 21

Compagnia Teatro Finestra APS – Aprilia LT

LADRI, GIULLARI E CANZONI



giovedì 13 giugno ore 21

Alias APS – Velletri RM

UNA LUNGA ATTESA



venerdì 14 giugno ore 21

Compagnia Linea di Confine APS – Roma

DUE DONNE E UN DELITTO



sabato 15 giugno ore 21

L’Officina Culturale APS – Chivasso (TO)

GIÙ CON LA VITA



domenica 16 giugno ore 18

I.P.C. Insieme per caso APS – Roma

GRISÙ, GIUSEPPE E MARIA



martedì 18 giugno ore 21

S.P.Q.M. APS – Roma

OTTO MARZO



mercoledì 19 giugno ore 21

È tutta scena APS – Roma

ASSASSINATE LA ZITELLA

giovedì 20 giugno ore 21

Alias APS – Velletri (RM)

LE TRE MARIE



venerdì 21 giugno ore 21

I.P.C. Insieme Per Caso APS – Roma

D. O. C. – Disturbi Ossessivi Compulsivi



sabato 22 ore 21 e domenica 23 giugno ore 18

Chi sarà di scena APS – Frascati (RM)

CHAT A DUE PIAZZE



martedì 25 giugno ore 21

Ass. Cult. Il Salto – Canale Monterano (RM)

LA LOCANDIERA, SOGNO TEATRALE



mercoledì 26 giugno ore 21

Ass. Liber Teatro – Roma

MUSE E EROINE: LE DONNE DELL’ARTE



giovedì 27 giugno ore 21

Ass. Cult. SetteZeroTre – Latina

IL SECONDO È QUELLO GIUSTO



venerdì 28 giugno ore 21

Ass. Cult. Le Colonne – Sezze (LT)

COME NASCE UN CAPOLAVORO. C’ERA UNA VOLTA IN AMERIC

A

sabato 29 giugno ore 21

APS Amentesveglia – Lariano (RM)

CHIEDICI TUTTO



domenica 30 giugno ore 21

Ass. Cult. L’Acquario – Anguillara Sabazia (RM)

L’ EREDITÀ ALLEGRONI



Info & Prenotazioni

BIGLIETTI

intero 12,50 Euro

ridotto 10,50 Euro

giovani 8,50 Euro

GIFT CARD 83,00 Euro (10 ingressi)



INFO & PRENOTAZIONI



promozione@teatrotorbellamonaca.it