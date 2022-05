"Libero teatro in un teatro libero", la rassegna al Teatro Tor Bella Monaca

Dal 4 al 26 giugno al Teatro Tor Bella Monaca la UILT Lazio (Unione Italiana Libero Teatro) presenta la rassegna LIBERO TEATRO IN UN TEATRO LIBERO, 12 spettacoli e 3 eventi speciali tra le migliori produzioni delle associate del Lazio.



L’Unione Italiana Libero Teatro è una rete organizzata a livello nazionale e regionale di Associazioni accomunate nella passione unica del Teatro, che ciascuna sviluppa con la propria identità e modalità. Da qui una Rassegna che mostra alcune tra le migliori produzioni delle associate del Lazio, che si susseguiranno dal 4 al 26 giugno con l’entusiasmo e l’impegno degno di una grande ripresa in un grande Teatro.



Il Presidente Stefania Zuccari racconta "Nella sua più grande tradizione, la cultura è sempre stata contaminazione, ricerca di identità aperte, propensione al dialogo e alla creazione di ponti. In questo ambito si inserisce la cultura del teatro, che nonostante tutte le difficoltà di questo complesso periodo, non cessa di avere un ruolo fondamentale nello sviluppo della coscienza sociale. E ciò riguarda ogni forma di teatro. Il teatro, lavorando con l’uomo, è la forma più comunicativa dell’arte".



Martedì 31 maggio alle 17 si terrà la PRESENTAZIONE DELLA RASSEGNA, con la presenza delle compagnie.



PROGRAMMA



sabato 4 e domenica 5 giugno ore 21

APS Polvere di stelle – Musica e Cultura

IN…CANTO D’AMORE

Versi diversi d’autore



domenica 5 giugno ore 18 EVENTO SPECIALE

Il Teatro

LA SPALLATA



martedì 7 e mercoledì 8 giugno ore 21

Colori Proibiti APS

CIRCUS DARK QUEEN

Ricordando Antonio e Cleopatra di W. Shakespeare



giovedì 9 e venerdì 10 giugno ore 21

Ferro e Fuoco APS

RISORGIMENTICCHIO



sabato 11 e domenica 12 giugno ore 21

Divieto d’Affissione APS

RICETTE D’AMORE



domenica 12 giugno ore 18 EVENTO SPECIALE

Artisti da salotto APS

VORREI ESSERE LIBERO

Omaggio a Giorgio Gaber



martedì 14 giugno ore 21

Ferro e Fuoco APS

MI VENDO! (Sell me)

Cinque corti di Carlo Selmi



mercoledì 15 giugno ore 21

S.P.Q.M. APS – Simposio di Prosa Quarto Miglio

QUELLA NOTTE ALL’IDROSCALO…

In occasione del centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini



giovedì 16 e venerdì 17 giugno ore 21

Compagnia Linea di Confine APS

TUTTO QUELLO CHE HAI FATTO PER ME



sabato 18 e domenica 19 giugno ore 21:00

I.P.C. Insieme Per Caso APS

LA PAURA NUMERO UNO (oggi)



domenica 19 giugno ore 18 EVENTO SPECIALE

Artisti da salotto APS

VORREI ESSERE LIBERO

Omaggio a Giorgio Gaber



martedì 21 e mercoledì 22 giugno ore 21

Compagnia Le Partenze Intelligenti

L’INCREDIBILE VIAGGIO DI LADY C.

Una Costituzione così non l’avete mai vista!



giovedì 23 e venerdì 24 giugno ore 21

KA.ST.

IN DUE



sabato 25 giugno ore 21

La Bottega delle Maschere APS

PIRANDELLIANA 2022

Sei personaggi in cerca d’autore



domenica 26 giugno ore 21

La Bottega delle Maschere APS



I Giganti della Montagna