Liberi Liberi, tribute band di Vasco Rossi in concerto al Quid

La stagione autunnale del Quid di via Assisi riparte in una location rinnovata nel look con un impianto audio e un set luci in grado di competere con i migliori club newyorkesi, un’attenzione a tutte le sfumature più interessanti della musica contemporanea.

Nel primo sabato della nuova stagione, il 15 ottobre, a salire sul palco saranno i Liberi Liberi, una delle più importanti tribute band di Vasco Rossi. La band nata nel 2017 in concomitanza del concerto dei record “Modena Park”, ripercorre fedelmente i brani live più celebri del rocker nazionale mantenendo saldi i suoni e gli arrangiamenti del KOM. “Attraverso la musica di Vasco vogliamo regalare una serata spensierata e di allegria, un motivo per stare insieme, condividere le nostre e le vostre emozioni”, così Vincenzo Assennato frontman e leader della band definisce il mood delle loro serate. Tante le collaborazioni (quest’anno già 5 concerti) con Alberto Rocchetti tastierista storico di VASCO al termine di una tournee che lo ha visto protagonista dello storico concerto di Circo Massimo. La band è composta da: Vincenzo Assennato (voce), Simone Scali (basso), Alessio Luvarà (chitarre), Pietro Imperi (chitarre e cori), Gino Di Giuseppe (tastiere e cori) e SIMONE BRAVI (batteria).

Com’è ormai consuetudine – anche in estate -, gli appuntamenti live del QUID saranno trasmessi in live streaming, grazie alla proieizione dell’evento in diretta su Quid Channel, la WebTV del club nata dal palco chiuso durante il periodo dell’emergenza Covid. Una nobile iniziativa che ha permesso al locale di continuare a dar voce agli artisti indipendenti, anche durante il periodo di fermo.