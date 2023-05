Lexus non ha confini: apre una nuova concessionaria in zona EUR

Viaggia attraverso il Mondo Lexus a Roma, con la nuova apertura di Lexus Roma Sud da Zerocento in Viale dell’Arte, 20 all’EUR. Fatti travolgere dall’adrenalina di quest’avventura fatta d’avanguardia, innovazione e creatività. Noi non temiamo le sfide, progettiamo esperienze straordinarie e puntiamo sulla tecnologia oltre i suoi confini.

Sentiti in sintonia con il veicolo grazie alle sue prestazioni su strada. Questa è la missione di Lexus.

Goditi le esperienze sorprendenti che ti offrono le nostre vetture futuristiche. Accendi tutti i sensi, appassionati. La filosofia "F" è il nome che Lexus ha donato al futuro. Il piacere di guida sarà ancora più esaltante ogni volta che ci si mette al volante di un modello.

Nell'intera gamma Lexus potrai trovare tutte le innovazioni più avanzate per garantirti un'esperienza di guida unica. Dai sorprendenti interni ai sistemi di sicurezza intuitivi e intelligenti, come il Lexus Safety System +: tecnologia ed eccellenza sono le parole d’ordine per una guida sicura ed efficiente.

Circondati di modernità, guida verso il futuro. Lexus Roma Sud ha scelto l’EUR, un luogo in cui il futuro è ovunque, tra palazzi in marmo bianco e grattacieli specchiati, le nostre vetture possono solo amplificare il fascino futuristico grazie al loro elegante design e le loro eccellenti prestazioni con tecnologie di ultima generazione.

Lexus non conosce confini!

Inoltre ti offriamo fino a 15 anni di tranquillità per la tua auto, grazie alla Garanzia Lexus Relax Plus effettuando di anno in anno la regolare manutenzione presso la rete Lexus. Con la certezza di un'assistenza certificata Lexus da Zerocento a Roma: massima convenienza, zero sorprese.

Guida immerso nella bellezza e nel confort, grazie ai sistemi di sicurezza non dovrai più preoccuparti di nulla, pensa a tutto Lexus. Non ti spaventa nessun tipo di sfida e ti piace farti travolgere dall’adrenalina? Vieni a trovarci nella nuova sede Lexus Roma Sud in Viale dell’Arte,20 all’EUR.

Gli esperti Zerocento ti aspettano per accompagnarti in questo viaggio verso il futuro.