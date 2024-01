Levante all'Auditorium Conciliazione

Levante fa tappa, con il suo tour, a Roma, all'Auditorium Conciliazione. La cantante presenterà live "Opera Futura", 35 brani in scaletta scelti con la cura e l’attenzione di chi ha voluto raccontare una storia, la propria, e regalare al pubblico un viaggio di parole, suoni, immagini.

Uno spettacolo in 4 atti per ripercorrere attraverso le 4 stagioni la storia di Levante, un mondo fatto di amore, rispetto, comprensione, complessità, istinto, ricerca.

Durante la serata si sono alternati sul palco amici come il cantautore Alberto Bianco (al fianco di Levante per i suoi primi due album e sul palco dell’Arena per “Nuvola”) e amiche come Angelica, Ginevra, Emma Nolde, Erica Mou e Veronica (la Rappresentante di Lista) che hanno raggiunto Levante sulle note di “Gesù Cristo sono io”, in un atto di vera sorellanza artistica.

"Opera futura live" nei teatri è il tour che porterà Levante dal vivo nei principali teatri italiani.