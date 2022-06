Le letture d'estate al Bibliobar

Tornano gli appuntamenti estivi di Letture d’Estate. Al Bibliobar di Roma, il bar “rivestito” di libri che è centro bookcrossing e biblioteca sul Lungotevere Castel Sant’Angelo, si inaugura il 23 giugno la stagione estiva 2022, progetto della Federazione Italiana Invito alla Lettura, in convenzione con il Municipio I Roma Centro, e a cura di Margherita Schirmacher.



Fino al 5 agosto, presentazioni, incontri per i più piccoli e meditazioni per tutti lungo la passeggiata che costeggia il fiume Tevere, tra i banchi alla francese che sorgono all’ombra dei platani. Un interessante calendario di eventi in un luogo magico, con sfondo Castel Sant’Angelo, che da giugno sarà decorato dalla nuova serie illustrativa “Dragotopia” a cura di Lucio Villani.



Da venerdì 24 giugno, si inaugura il ciclo di presentazioni e incontri letterari, sempre alle 21, che spazieranno dalle anteprime di romanzi, come ‘Le tre figlie’ della scrittrice Anna Dalton (Garzanti) che presentarà il suo libro accompagnata da Margherita Schirmacher, allo street poetry de I Poeti Der Trullo con Graziano Graziani. Da non perdere le storie di sport, con la campionessa Silvia Salis che con Noemi Serracini parlerà de ‘La bambina più forte del mondo’ (Salani), e la saggistica con ‘Vademecum per i mecenati della cultura’ di Giulia Silvia Ghia (Gangemi edizioni).



Non mancheranno gli illustrati con ‘Esercizi di leggerezza’ (Rizzoli) dagli autori del seguitissimo fumetto ‘Intimo distacco’, Luca Laudito e Marco Rocco. E ancora, riflessioni sulla storia d’Italia, con Pino Arlacchi, autore di ‘Giovanni e io’ (Chiarelettere), presentato dall’ex premier Giuseppe Conte.

L’attore Paolo Calabresi presenterà il suo romanzo ‘Tutti gli uomini che non sono’ (Salani) accompagnato da Alberto Caviglia, mentre la romanziera Valentina Farinaccio sarà ospite della rassegna con il suo nuovo libro ‘Non è al momento raggiungibile’ (Mondadori) e ne parlerà con Margherita Schirmacher.

E poi, si viaggerà verso la New York del secolo scorso attraverso un'importante figura femminile dimenticata, Ultra Violet, raccontata da Nadia Busato in Factory Girl. L'autrice ne parlerà con Barbara Tomasino.



Per ogni libro presentato sotto le stelle, sarà possibile assaporare un cocktail dedicato.



Le stelle accompagneranno anche la serie di incontri del giovedì “Dante per tutti” a cura di Luca Maria Spagnuolo, che aprirà la manifestazione giovedì 23 giugno e attraverso le terzine del Sommo Poeta condurrà il pubblico dall'Inferno verso il Paradiso; da non perdere anche l’atteso ritorno in pubblico di Simon & The Stars.



E il 5 agosto, per la chiusura della rassegna, gran finale con un ospite a sorpresa.



Non mancheranno gli incontri per i più piccoli: a giugno e a luglio, ogni domenica alle 11, il Bibliobar ospiterà divertenti letture seguite da laboratori in cui i bambini dai tre anni in su potranno tagliare, incollare, colorare e dare il via libera alla propria creatività, il tutto a cura di Stefania Cane e Lucia Parisi.



Gallery





E infine la cura per l’anima: ogni martedì alle 19 meditazioni di Sahaja Yoga aperte a tutti. Affinché non manchi nulla, da bere, da leggere, giocare e meditare. Nel cuore di Roma.