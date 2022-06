"Lettera a Pasolini" inaugura i Concerti nel Parco

Il festival I Concerti nel Parco inaugura venerdì 1 luglio con una Prima Assoluta, "Lettera a Pasolini" nell’ambito delle celebrazioni Pasoliniane 2022, in occasione del centenario dalla nascita del grande poeta.

Si tratta di una nuova produzione LVF nata da una commissione de I Concerti nel Parco a Francesco Montanari e realizzata in collaborazione con il festival e Altra Scena Srl. Francesco Montanari, romano della generazione ’80, nato quando Pasolini era già scomparso, ma allo stesso tempo profondamente consapevole di quanto l’artista e l’uomo Pasolini abbia significato per la cultura, la letteratura, la società, il costume, in Italia e nel mondo, ripercorre tramite le lettere ricevute da Pasolini il cambiamento di un Paese, l’annichilimento di una società e le eterne speranze dei giovani.

Firmano la drammaturgia Matteo Cerami, regista e sceneggiatore, e Davide Sacco, regista e drammaturgo, oggi direttore artistico del Teatro Manini di Narni. Ad accompagnarlo musicalmente il suono unico ed inimitabile del sax di Stefano Di Battista, al quale Montanari è legato da forte amicizia e stima professionale, sentimenti che hanno finalmente trovato, per la prima volta, l’occasione di evolversi in una collaborazione artistica.

"Nell’avvicinarci al Pasolini della rubrica 'Le Vie Nuove' - commenta Davide Sacco – siamo rimasti profondamente affascinati dalla profonda divisione tra chi gli scriveva: ragazzi innamoratissimi, fascisti che lo odiavano, professori, massaie. Quello che più ci ha colpiti, però, è stata la straordinaria tenerezza e umanità con cui PPP rispondeva a tutti. E così abbiamo individuato il fil rouge di questo spettacolo: l’attenzione e la responsabilità in particolare nelle risposte ai giovani, che in lui cercavano una bussola per navigare, in un’Italia che stava per cambiare o era già cambiata".