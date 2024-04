Letizia Lucchesi Quartet all'Alexanderplatz

All’Alexanderplatz Jazz Club di Roma, giovedì 18 aprile, Letizia Lucchesi Quartet "Around the world in eighty minutes" Il filo conduttore di questo progetto (Il giro del mondo in 80 minuti) è la visione del jazz come linguaggio di Pace, che consente a persone di lingue ed etnie diverse di "dialogare", di creare insieme, solo pronunciando un titolo e cominciando a suonare, superando qualunque barriera.

Un viaggio non solo nello spazio, toccando lingue, autori e paesi diversi, ma anche nel tempo, scavando con alcuni brani nel patrimonio della nostra musica antica, che il jazz, questa musica straordinaria e vitale, non si spaventerà di affrontare. Letizia Lucchesi in campo musicale nasce come contrabbassista (prima donna in Italia ad esibirsi con questo strumento nel jazz) e in seguito, dopo essersi laureata in Giurisprudenza, consegue il diploma di Conservatorio in canto lirico. Spazia tra musica contemporanea e jazz, ma è a quest'ultimo che si dedica definitivamente.

Formatasi con musicisti quali Bruno Tommaso, Mark Murphy, Sal Nistico, David Hykes, Franco D'Andrea, Mario Corvini, Marco Tiso, Aldo Iosue, ha collaborato con alcuni tra i più importanti jazzisti italiani, tra cui Franco Cerri con il quale ha partecipato insieme all'orchestra della Rai di Milano alla trasmissione "Di jazz in jazz" andata in onda su Rai Uno.

Voce solista della "Grande orchestra Federico II di Svevia" diretta da Marco Tiso, ha cantato da solista nell'opera contemporanea "Rappresentazione et esercizio" di Domenico Guaccero e nell'opera jazz di Bruno Tommaso "La conquista del Monte dei Cocci".

Ha composto e arrangiato le musiche di molti spettacoli teatrali, tra cui: " George Gershwin story", "Autosacramental", "Momo", "Il viaggio".

Il suo ultimo album "It's a miracle your life" (AlfaMusic), che la vede alla guida di una formazione "all stars" con musicisti come Maurizio Giammarco, Pino Jodice, Luca Pirozzi, Pietro Iodice, contiene brani da lei composti e arrangiati per la Big Band Roma Jazz Ensemble (PMJO).