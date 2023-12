Les Femmes à Noèl - Il Natale delle Donne

L'unico evento natalizio interamente dedicato all'universo femminile: la prima edizione de "Les Femmes à Noël- Il Natale delle Donne" si svolgerà presso La Casa Internazionale Delle Donne nei giorni 16 e 17 dicembre 2023. Due giorni in cui l'ex carcere si trasforma per accogliere arte e bellezza.



In pieno centro di Roma, nel pittoresco quartiere di Trastevere, Les Femmes à Noël ospiterà oltre quaranta stand di artigianato artistico e non solo, dove si potrà trovare il regalo perfetto per qualsiasi donna, a prescindere dai suoi gusti, dalla sua natura, dalla sua età e dalla sua etnia. Ad affiancare le innumerevoli creazioni originali in vendita (quali gioielli, ceramiche, mosaici, candele, abbigliamento sartoriale, vestiario con stampe vegetali, accessori, articoli di design, lampade, oggettistica molto altro) anche piccola editoria, flower design e cosmesi naturale.



La mostra mercato si svolgerà al pianterreno rialzato della struttura, fra le sale, il corridoio ed il cortile.



Proprio nel cortile si troverà il punto food & beverage con cucina solidale etnica tipica siriana a base vegetale, a cura di HummusTown. Sempre nel giardino, anche bellissime creazioni di ecoprint realizzate dal brand artigianale Elementi Naturali, oltre ad altri stand artigianali e ad una casa editrice indipendente.



Ospiti anche diverse associazioni impegnate nel sociale, tra cui Mamme Disabili.



Come intrattenimento, sabato dalle 16 partirà il dj set dalle sonorità "vintage" con brani del periodo anni '70-'80-'90 a cura del dj Miki Johnson, mentre domenica alle 17 si esibirà il coro gospel Big Family Gospel Choir con una selezione di canzoni tradizionali e rivisitate.



Attenzione agli orari: sabato 16 si apre al pubblico nel pomeriggio dalle ore 16 e si chiude alle 22 (con ultimi ingressi alle 21), mentre domenica l'orario è 11:00-20:00.



L'indirizzo è via della Lungara 19, ma si consiglia di accedere dall'entrata laterale sita in via San Francesco di Sales. L'ingresso è ad offerta libera: le donazioni andranno in parte a sovvenzionare le campagne solidali sostenute dalla Casa Internazionale delle Donne. Accesso senza barriere architettoniche: dall'ingresso di via San Francesco di Sales è possibile, da parte dei diversamente abili, utilizzare l'elevatore.



Les Femmes à Noël- il Natale delle Donne è un evento organizzato dall'associazione culturale EticArte, la stessa organizzazione di eventi come il Green Market Festival, l'Eco&Chic Market a San Lorenzo, l'Oasi Cestia Eco-Market e molti altri. L'associazione EticArte opera nel panorama romano dal 2020 ed è stata fondata da due artigiane su princìpi etici e di sostenibilità. Info greenmarketfestival@gmail.com