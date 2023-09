"Ao", il primo spettacolo teatrale di Leonardo Bocci

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 05/10/2023 al 15/10/2023 Orario non disponibile

Leonardo Bocci annuncia il suo primo spettacolo teatrale. Si intitola "AO" e sarà in scena dal 5 al 15 ottobre al Teatro degli Audaci, in via Giuseppe De Santis, 29.

"Il mio primo spettacolo a Teatro - scrive Bocci su Instagram - con la voglia di farvi vedere e capire davvero chi sono, fuori dagli schermi, stavolta su un Palcoscenico.

Leonardo Bocci è un attore e influencer già noto per il duo Actual, per le sue dediche a Roma, che hanno spopolato sui social soprattutto durante la pandemia e per i numerosi video ironici che lo rendono uno degli unfluencer romani più seguiti.