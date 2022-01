Leo Cesari Jazz Combo all'Alexanderplatz

Prezzo non disponibile

L’Alexanderplatz Jazz Club di Roma, presenta, martedi 18 gennaio, Leo Cesari Jazz Combo. Sul palco: Leo Cesari, batteria, Francesco Puglisi, contrabbasso e Nicola Puglielli,chitarra.

Eseguiranno un repertorio originale, tutti brani,tranne uno,composti da Leo Cesari, influenzati , in particolare, da tre scene musicali: quella etnica, la composizione per le immagini e l'hard bop con tutte quelle sfumature che lo portano verso la musica da ballo, sfumature tanto care alle produzioni di musica da club. Il tutto riarrangiato per una formazione minimale dove l'interazione fra i musicisti sarà la chiave di lettura del concerto.

Info e prenotazioni: 0686781296 (Dopo le 18) - 349 977 0309 (WhatsApp) - prenotazioni.alexanderplatz@gmail.com - www.alexanderplatzjazz.com