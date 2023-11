Lennoniana: l'universo di John Lennon

Uno spettacolo di teatro-canzone ispirato alla genialità delle parole, canzoni e musica di John Lennon



LO SPETTACOLO :

John Lennon, grandissimo e geniale musicista con o senza i Beatles. Le canzoni scritte nel periodo post beatlesiano fino alla sua morte sono autentici capolavori. Ma anche raffinato pensatore e pacifista, precursore e profeta, che solo la sua morte precoce e violenta ha potuto far tacere. Ma ce ne nutriamo ancora.

Però, chissà quanto cibo prelibato ci hanno impedito di gustare ancora quei colpi di pistola che l’hanno stroncato... Ma la nostra generazione e quelle a venire cammineranno per sempre sulle gambe e le idee del Suo genio.



Scritto e diretto da Renato Capitani

Aiuto regia : Chiara Giannetti



DATE E ORARI :

Giovedì 23 novembre ore 21

Sabato 25 novembre ore 21



DOVE : Teatro Petrolini, via Rubattino 5 - (Roma, zona Testaccio)



BIGLIETTO: 15€ (compresa la tessera)



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA