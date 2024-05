Lego Italia celebra il 25esimo anniversario di Lego Star Wars

Maggio è il mese della Forza e in vista del "May the 4th", la celebrazione globale di Star Wars, LEGO Italia annuncia una serie di appuntamenti speciali per i fan di tutte le età per festeggiare i 25 anni di collaborazione con Lucasfilm.

L'11 e il 12 maggio L'appuntamento è all’Auditorium Conciliazione di Roma in occasione degli eventi “STAR WARS - L’Impero colpisce ancora in Concerto”, realizzati da Forum Studios su licenza ufficiale Disney Concert. Durante i cineconcerti il secondo film della saga verrà proiettato integralmente e in alta definizione su grande schermo, mentre gli oltre ottanta musicisti dell’Orchestra Italiana del Cinema diretti dal Maestro Ernst van Tiel eseguiranno live e in sincrono la mitica colonna sonora del Premio Oscar® John Williams.

Le celebrazioni continuano con tante altre iniziative in tutti i LEGO® Store, dove il 4 maggio gli appassionati potranno:

partecipare all’iniziativa Make & Take

ottenere una shopper speciale

ricevere un timbro celebrativo sul proprio passaporto LEGO®

infine, dal 1 al 5 maggio, ritirare un gift in omaggio a fronte di una spesa maggiore di 40 euro (il set AAT™) o di 180 euro (il set Trasportatore truppe Federazione dei Mercanti).

Infine, per celebrare il 25esimo anniversario di LEGO Star Wars, LEGO Italia ha invitato 4 esperti per una speciale live su YouTube che si terrà il 25 maggio alle ore 21.00: Caleel, Cosmopolinerd, Victor Laszlo e Violetta Rocks si uniranno per commentare alcuni dei film vincitori del Festival del film di 25 secondi. I fan sono stati invitati da LEGO a inviare una clip di 25 secondi che ricrea i loro momenti preferiti della saga o nuove scene con i loro set LEGO e minifigure preferite. Il Festival prenderà il via il 4 maggio e i video saranno presenti sul canale YouTube LEGO.